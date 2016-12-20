Веллингтон, 20 декабря, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Автомобилисты, пытаясь успеть на рейсы, были вынуждены бросить свои машины на шоссе и идти пешком в аэропорт Окленда, после того как грузовик полностью блокировал северный подъезд к аэропорту, сообщает издание Stuff. Авария была ликвидирована через 1,5 часа после происшествия.

Radionz.co.nz ДТП в Окленде

Аэропорт Окленда разместил в твиттере объявление с просьбой к пассажирам проявить сознательность, не бросать свои машины и связаться с авиакомпаниями, но большое количество людей проигнорировали этот призыв.

Очевидец Дэн Вуд рассказал, что он вез свою сестру в аэропорт, когда грузовик опрокинулся. Вуд оказался всего в 10 машинах от аварии. «Движение было полностью парализовано. Никто не мог ничего сделать. Целая фура с грузами перевернулась и полностью перегородила дорогу». Происшествие произошло около Лэнгли Драйв, в 40 минутах ходьбы от аэропорта. По словам очевидца, водитель не пострадал, но выглядел потрясенным.