Москва, 20 декабря, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В будущем году корейский производитель Hyundai поставит на российский рынок четыре новых автомобиля. Самой важной новинкой станет субкомпактный Solaris второго поколения, который в России ждут, предположительно, в первом квартале, сообщает Top Gear Russia. По данным издания, новый Solaris получит увеличенную колесную базу, что даст больше простора задним пассажирам автомобиля. Следом за ним российским покупателям станет доступен новый хэтчбек i30, выпуск которого в Европе уже начался. Далее появится обновленный бизнес-седан Genesis с шильдиком G80. Новая генерация Hyundai Sonata будет ввезена в РФ ближе к концу года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая корейская компания, KIA, намерена в будущем году представить в России пять или шесть новинок. В частности, еще до 1 января в дилерские центры поступит обновленный седан Cerato. Позже отечественные покупатели смогут приобрести рамный внедорожник KIA Mohave, новую генерацию кроссовера KIA Soul, вариацию мини-SUV KIA Soul GT. Поступление нового поколения KIA Rio намечено на второе полугодие.Читайте также: В ноябре Hyundai Solaris вновь стал лидером авторынка Москвы