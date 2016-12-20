Киев, 20 декабря, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Украинский депутат Владимир Парасюк, комментируя жестокое публичное убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре, назвал киллера героем. Об этом он написал в своём Facebook.

Zyzzzzzy Площадь Саадуллах аль-Джабири. Алеппо.

«Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать — ГЕРОЙ!» — считает Парасюк.

В комментариях он уточнил, обращаясь к одному из пользователей: «Ты видел, что делалось в Алеппо? Вот это и есть реакция на тысячи смертей, вина которых лежит на РФ».

Напомним, Андрей Карлов погиб в Анкаре накануне, 19 декабря, во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». Его застрелил человек, выкрикнувший: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь».

Убийца успел несколько раз выстрелить в Карлова и смертельно ранил его. Сам был тут же убит турецкими силовиками. Дипломат скончался в больнице.

Убийство российского посла осудил ряд стран, в том числе и США. Киев проигнорировал эту трагедию, при этом осудив теракт в Берлине.