Благовещенск, 20 декабря, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Депутаты Приамурья сегодня, 20 декабря, на последнем в этом году заседании утвердили бюджет области на ближайшие три года. Оппозиция финансовый документ на фоне снижения прожиточного минимума и материнского капитала назвала антисоциальным, однако поддержки среди большинства не нашла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общий объём доходов в следующем году составит 43,7 миллиарда рублей, налоговые и неналоговые доходы — 35,5 миллиардов, безвозмездные поступления — 8,2 миллиардов рублей. Размер бюджетного профицита достиг объёма в 3,4 миллиарда рублей: показатель уменьшился из-за выделения кредита более чем на 1 миллиард рублей для сокращения госдолга.

По словам председателя комитета по бюджету Законодательного собрания Амурской области Татьяны Фарафонтовой, на 1 января 2018 года верхний предел государственного долга субъекта прогнозируется в размере чуть более 27,1 миллиардов рублей или 76% от общего объёма налоговых и неналоговых доходов. К 2020 году — сокращение до 51,6%.

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«С моей точки зрения, называть его (бюджет) социальным, когда мы пытаемся экономить на незащищенных слоях населения, я считаю лицемерием. Я предлагаю назвать наш бюджет антисоциальным. Оптимизация приобретает какие-то нездоровые формы», — цитирует комментарий депутата ЛДПР Анатолия Осипова относительно финансового документа редакция Амур.инфо.

К оппозиционеру присоединился коммунист Роман Кобызов. На фоне снижения прожиточного минимума и регионального маткапитала депутат также назвал бюджет антисоциальным.

Тем не менее, голосами 23 парламентариев из 31 присутствующего, закон о трёхлетнем бюджете Приамурья одобрен в двух чтения. Следующие поправки будут вноситься уже в 2017 году.