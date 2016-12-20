Вашингтон, 20 декабря, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама, который в ближайшее время покинет свой пост, планирует успеть наложить запрет на продажу прав на разработку принадлежащих США шельфовых участков в Арктике и Атлантике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Arcticjournal.com Шельфовые участки США в Арктике

По данным агентства, американский лидер применит положение закона 1953 года, который даст ему возможность «заморозить» разработку газовых и нефтяных месторождений в Атлантическом океане, Чукотском море, а также в море Бофорта к северу от Аляски.

При этом «ограничительные меры» не затронут те работы, которые уже проводятся мировыми компаниями. Официально о данном решении Обамы может быть объявлено уже во вторник, 20 декабря. Отмена данного решения законом не предусматривается, и если новый президент США решит его аннулировать, этот процесс затянется на годы.

Источники агентства утверждают, что похожее решение главы Белого дома могут также принять власти Канады.

«Конгрессмены из Республиканской партии заявили, что выступят за отмену нововведений», — говорится в сообщении.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп поклялся отменить возможное решение администрации Обамы, назвав его «чрезмерным».