Липецк, 20 декабря, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В Липецке страховые компании игнорируют обращения руководителей транспортных компаний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, у многих липецких перевозчиков в начале 2017 года истекает срок страховки, а это значит, что большая часть автобусов просто не сможет выйти на маршруты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Прокуратура области, представители администрации области и города, антимонопольного управления приняли участие в рабочем совещании с руководителями предприятий, обслуживающих городские регулярные маршруты и действующих на территории областного центра страховых компаний.

Компании-перевозчики столкнулись с проблемами при оформлении договоров страхования. У многих из них в начале 2017 года заканчивается срок действия страхования значительной части автобусов, после чего водители просто не смогут вывести их на линию. Горожане уже из-за этого ощутили сбои в работе пассажирского транспорта в декабре. При этом, по заверениям руководителей транспортных предприятий, их обращения в различные страховые компании просто остаются без ответа.

Чтобы не допустить сбоя в пассажирских перевозках, прокуратура вынесла предостережение руководителям ряда страховых компаний и их филиалов — СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие», АО «СОГАЗ», ОАО «Альфастрахование», СОАО «ВСК», ЗАО «МАС». Ситуацию прокуратура взяла на контроль.