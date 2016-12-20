Москва, 20 декабря, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Госдума 21 декабря примет заявление в связи с убийством посла России в Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Депутаты намерены осудить провокаторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Наши стратегические друзья на Западе только и ждут, чтобы мы разорвали дипломатические отношения, чтобы прекратили полноформатное сотрудничество по противодействию терроризму. Думаю, что не поддадимся на эту провокацию и будем продолжать работать», — заверил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений.