Берлин, 20 декабря, 2016, 10:39 — ИА Регнум.



Yeniduzen.com Теракт в Берлине

Полиция ФРГ задержала мигранта по подозрению в причастности к наезду на посетителей рождественской ярмарки в немецкой столице, в результате которого погибло 12 человек, еще 48 получили ранения, сообщает The Independent.

По данным правоохранительных органов, мужчина прибыл в ФРГ в феврале в качестве беженца либо из Афганистана, либо из Пакистана. Подозреваемый был задержан приблизительно в двух километрах от места происшествия. Полиция не располагает информацией о том, имел ли он какое-либо отношение к терроризму в прошлом, известно только, что у него приводы в полицию за мелкие правонарушения.

Напомним, вечером 19 декабря многотонный грузовик марки Scania врезался в группу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. В кабине грузовика находилось два человека, один из которых погиб, второму удалось скрыться. В полиции данное происшествие рассматривают как сознательный акт. Власти страны пока не охарактеризовали произошедшее как теракт, однако, по словам главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера, многое «указывает в этом направлении».

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