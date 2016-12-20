Тамбов, 20 декабря, 2016, 10:33 — ИА Регнум. За последние полтора года о перспективах развития Тамбовской области стали больше говорить на федеральном уровне, регион стали чаще упоминать в числе лидеров разнообразных рейтингов. Тамбовская область вошла в число 20 регионов-лидеров, которые в прошлом году показали лучшие результаты по темпам социально-экономического развития. В частности, это рост собственных доходов и объёма инвестиций в основной капитал, демографические показатели, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Тамбовская область находится в первой двадцатке регионов-лидеров. Первое место было отдано Тамбовской области рейтинговым агентством «Эксперт РА» в номинации «Высокая эффективность госуправления» и присвоено второе место в номинации «Минимальный инвестиционный риск». Область получила оценку «Гарантированная прозрачность» в Национальном рейтинге прозрачности закупок-2016, заняв третье место среди всех регионов России. О том, как удалось достичь таких результатов, и о планах на будущее рассказал в интервью ИА REGNUM глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

ИА REGNUM: Александр Валерьевич, в сложившихся условиях экономической нестабильности каждый регион выбирает свою стратегию действий. Какой подход выбран в Тамбовской области?

В новой экономической реальности должны быть созданы новые возможности для развития, которые основаны на новых идеях, и они у нас имеются практически по всем направлениям. Наш регион сегодня стоит на пороге структурных изменений во всех сферах экономики и социальной системы. Стратегическая цель развития Тамбовской области — достичь максимальной удовлетворенности населения качеством жизни. Основные механизмы достижения этой цели — новая индустриализация, социальная модернизация, всесторонняя информатизация и эффективное государственное регулирование. Именно эти установки легли в основу положений новой Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, которая в настоящее время разрабатывается в области. В понятие «качество жизни» входит состояние экономики, которая дает объемы поступлений средств в бюджет и рабочие места с достойной зарплатой, окружающей среды, социальной и инженерной инфраструктуры, а также высокий уровень работы государственных и муниципальных органов власти. Над всем этим мы работаем ежедневно.

Читайте также: Тамбовскую область отметили за высокую эффективность госуправления

ИА REGNUM: Судя по высоким рейтингам и оценкам профильных федеральных ведомств, вашей команде это удается.

Наши усилия, предпринятые при поддержке федерального центра, позволили по итогам 2015 года выполнить указы президента страны по поэтапному повышению среднего уровня оплаты труда отдельным категориям работников, программы по переселению граждан из аварийного жилья, по вводу новых мест в детских дошкольных организациях, обеспечить софинансирование участия области в федеральных проектах. По предварительным данным, итоги этого года также должны быть позитивными. Кроме того, мы принимаем меры по увеличению собственных доходов областного бюджета. Так, в консолидированный бюджет области в 2015 году поступило 28,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. По темпу прироста поступлений собственных доходов регион занял первое место среди субъектов Центрального федерального округа. По итогам I полугодия 2016 года налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 14,4 млрд рублей, или 106,3% к уровню 2015 года. Все это позволило обеспечить социально значимые статьи расходов и подойти к концу этого года с уверенностью в его благополучном завершении для всего региона.

ИА REGNUM: Как изменилась экономическая ситуация в АПК региона в этом году?

Экономика области адаптируется к новой макроэкономической реальности и сохраняет положительную динамику роста, чем заслуживает высших оценок на государственном и экспертном уровне. Новые экономические условия практически свели на нет действие старых драйверов роста. Регионы с высокой долей в валовом региональном продукте развитого АПК, как Тамбовская область, выступают очевидными «точками роста». Развитие сектора переработки сельскохозяйственной продукции, основанного на собственной сырьевой базе, — это сегодня наш приоритет и одна из самых инвестиционноёмких отраслей экономики региона. Объём инвестиций в АПК региона по итогам 2015 года составил 35 млрд рублей, и по итогам этого года эта планка не должна быть снижена. В структуре валового регионального продукта Тамбовской области доля агропромышленного комплекса составляет более 27%. Благодаря предпринимаемым мерам область входит в число лидеров ЦФО по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника.

Обеспечение импортозамещения сегодня — важнейшая задача государственного управления в сфере агропромышленного комплекса. Мы ставим перед собой амбициозную задачу — сделать регион одним из лидеров развития садоводства в стране. В области реализуется очень важный проект — создание садоводческого кластера. В перспективе этот кластер станет локомотивом развития отрасли в регионе.

Помимо растениеводческой отрасли активно развивается и животноводство. По итогам 2015 года в сфере животноводства доля Тамбовской области в общероссийском производстве мяса скота и птицы (в живом весе) в среднем составила 2,6%. Эти позиции сохранены и в 2016 году.

Читайте также: Тамбовская область вошла в число лидеров по производству мяса птицы

По итогам 9 месяцев этого года Тамбовская область занимает 11-е место среди субъектов РФ по производству мяса скота и птицы во всех категориях хозяйств, в сельхозорганизациях — 9-е место. При этом мы входим в тройку лидеров среди регионов России по производству мяса свинины, в двадцатку — по производству мяса птицы.

Ведущим локомотивом наращивания продукции животноводства являются крупные сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере промышленного свиноводства: «Тамбовский бекон», «Черкизово-свиноводство», ООО «РАСК», ООО «Центральное», ООО «Золотая нива». Производство мяса на этих предприятиях составляет около 50% от общего объёма производства.

До конца 2016 года планируется ввод промышленных объектов по производству мяса птицы ещё на 200 тыс. тонн за счёт запуска и выхода на проектную мощность ООО «Тамбовская индейка» (50 тыс. тонн) и ОАО «Токарёвская птицефабрика» (150 тыс. тонн).

ИА REGNUM: Как проходит разработка новых идей и проектов на базе наукограда агропромышленной направленности — города Мичуринска?

Мичуринск — первый и единственный наукоград Российской Федерации агропромышленной направленности стал «ядром» культивирования инноваций и новых проектов в АПК региона. Развитие инновационной инфраструктуры наукограда ведется по нескольким направлениям. Одним из наиболее значимых результатов этой работы является создание в регионе Федерального научного центра им. И.В. Мичурина на основе объединения трех профильных НИИ. Базовой задачей ФНЦ им. И. В. Мичурина станет разработка и научное сопровождение новых критически важных технологий в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, коммерциализация и трансфер результатов научных исследований.

Обеспечение масштабного переноса новейших отечественных и зарубежных агропромышленных производственных комплексов и технологических инноваций во все регионы страны будет обеспечено в технологической долине «Мичуринск». Инициатива по ее созданию уже поддержана на высшем государственном уровне. С профильными министерствами прорабатываем варианты реализации проекта и оказания мер государственной поддержки.

ИА REGNUM: Полтора года назад вы заявляли о том, что намерены переориентировать ресурсы в развитии экономики области с сельскохозяйственного направления на индустриальное. Планы не изменились?

В условиях отсутствия экономической стабильности необходима диверсификация экономики. Поскольку в развитие аграрного сектора за последние лет семь было вложено немало инвестиций — как частных, так и государственных, то сейчас настало время все ресурсы сконцентрировать на развитии промышленности. Тем более, что именно промышленная отрасль дает экономике региона больше отдачи. И задача не только в том, чтобы привлечь как можно больше средств в индустриальный сектор. Важно также расширить направления вложения инвестиций. С этой целью мы создали два индустриальных парка — государственный в поселке Бокино и «Dega-Тамбов» в Никифоровском районе, с участием частного капитала. Здесь планируем разместить современные производства по переработке зерна, производству экологически чистых, полезных продуктов питания. Оба этих проекта мы презентовали на международном Сочинском инвестиционном форуме и концентрируем на их развитии все региональные ресурсы. Уверен, что таким образом мы сможем наиболее эффективно использовать средства областного бюджета. Мы уже рассматриваем потенциальных резидентов этих парков. В первую очередь, это предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, а также несколько проектов в сфере переработки сельхозсырья, в частности, глубокой переработки зерна. Ведем сегодня переговоры и с рядом компаний в сфере приборостроения.

Мы вплотную сегодня занимаемся промышленной политикой. Решаются проблемы оптимизации оборонного кластера, а также обеспечения деятельности заводов «Моршанскхиммаш», «Первомайскхиммаш». Задача — добиться, чтобы не падали объемы производства. А для того, чтобы тамбовская промышленность развивалась, надо создавать условия. Мы нацелены на то, чтобы использовать все госмеханизмы для помощи предприятиям.

ИА REGNUM: Какие крупные инвестиционные проекты вы бы выделили с точки зрения развития экономики области?

В 2017—2018 годах планируется строительство межрегионального транспортно-логистического центра мощностью единовременного хранения 50 тысяч тонн продовольственной продукции. Соглашение с инвестором мы подписали на российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Этот комплекс позволит хранить и подвергать первичной переработке плодовоовощную продукцию, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыбу и морепродукты. Капитальные вложения достигнут почти 2,5 млрд рублей. Это важно — обеспечить логистику в сельском хозяйстве, создать крупный оптово-распределительный центр, который позволит активизировать закупку и хранение сельхозпродукции не только у крупных производителей, обеспечивающих промышленные объемы, но и у владельцев личных подворий. В результате реализации проекта будет создано 100 новых рабочих мест.

Там же на «Золотой осени» мы провели ряд перспективных переговоров и подписали еще несколько инвестиционных соглашений — о возведении свинокомплекса в Моршанском районе объемом производства 12 тыс. тонн мяса в год, проектной стоимостью 2,8 млрд рублей; яичной птицефабрики на 100 млн яиц в год. И нас по-прежнему интересует тема строительства крупных тепличных комплексов в регионе.

Кроме того, в области будет реализован проект по разведению осетровых рыб. Это будет комплекс закрытого водоснабжения первоначальной мощностью 30 тонн рыбы в год, в дальнейшем планируется нарастить производство до 50 тонн в год, расширив ассортимент за счет таких видов как дорада, форель, африканский сом. Проект может войти в число приоритетных для развития региона, поскольку в настоящее время тамбовские производители обеспечивают лишь 20% необходимой нормы потребления рыбы.

Кроме того, несколько сахарных заводов в Тамбовской области проходят глубокую модернизацию, что позволит значительно увеличить их объемы. Началось также строительство крупного мукомольного комбината. Уже сейчас продукция, произведенная в Тамбовской области — это качественные и конкурентоспособные товары. У нас есть, что предложить потенциальным партнерам из других регионов и зарубежья. Следующим нашим шагом будет выведение тамбовской продукции на внешний рынок. Результат будет зависеть от правильно разработанной маркетинговой стратегии, позиционирования тамбовских брендов и соответствующей рекламы.

ИА REGNUM: Что делается для улучшения социального самочувствия тамбовчан?

Убежден, что жилищно-коммунальная сфера — одна из важнейших в жизни каждого человека, и от наличия тепла и горячей воды в квартирах зависит не только настроение, но и мироощущение. В этом году произведен масштабный комплекс работ по модернизации магистральных сетей в самом сложном с этой точки зрения муниципальном образовании — областном центре. Для реконструкции теплоснабжении привлечены бюджетные финансы, частные инвестиции, регион вошел в соответствующие федеральные целевые программы, что дало возможность получить дополнительные ассигнования. Это позволило начать ликвидацию проблем, которые копились годами. Теперь, когда большая часть старых магистральных сетей в Тамбове заменена на новые, мы планируем переключиться на ремонт квартальных сетей, степень износа которых очень высока.

Одной из приоритетных задач развития региона является наращивание объёмов строительства жилья. В 2016 году планируется поднять уровень обеспеченности жильём граждан области до 27,2 кв. метров на человека, для чего будет построено 830 тыс. кв. метров жилых домов, около 60% из них — по стандартам эконом-класса. Кроме того, наша область вошла в число регионов-лидеров по переселению граждан из аварийного жилья, заняв в рейтинге субъектов РФ по итогам реализации программы четвертое место.

Особо значимыми для населения являются образовательные и медицинские услуги. По результатам рейтинга РИА-Новости по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации по различным направлениям в списки лучших школ России включены 18 общеобразовательных организаций области. В активной фазе находится строительство образовательного комплекса «Школа Сколково — Тамбов» сметной стоимостью строительства в 1,5 млрд рублей. Здание школы насчитывает 9 модулей в четыре этажа. Школа рассчитана на 2425 учащихся — а это 97 классов.

Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Заканчивается строительство хирургического корпуса Тамбовской областной детской клинической больницы общей стоимостью 1,3 млрд рублей. В будущем году будет введен перинатальный центр на 150 коек общей стоимостью 2,6 млрд рублей.

Читайте также: Тамбовщина — в тройке лидеров по реализации программы госгарантий медпомощи

Тамбовская область признана победителем в номинации «Самый спортивный регион», организованной при поддержке Министерства спорта РФ. По показателю «Обеспеченность плоскостными сооружениями исходя из их нормативной потребности» наш регион занимает первое место в России. Поэтапно завершается строительство масштабного спортивного комплекса — Центр единоборств стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Эти и другие направления повышения качества жизни населения региона соответствуют принципу «социальной модернизации». Мы под этим термином подразумеваем преобразование социальной сферы и общественной жизни с широким внедрением технологических инноваций и информатизации медицины, образования, культуры и социальных услуг.

Несмотря на сложности с формированием бюджета на следующий год, его социальная направленность сохраняется, а доходную часть позволят упрочить позитивные тенденции региональной экономики. Мы по-прежнему гарантируем выполнение всех социальных обязательств перед населением.

Читайте также: Бюджет Тамбовской области в 2017 году сохранит социальную направленность