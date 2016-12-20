Курск, 20 декабря, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Курске ремонтируют магистральный трубопровод в районе улицы Золотой в Центральном округе Курска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Курского филиала ПАО «Квадра».

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Об аварии стало известно 20 января в 6:00 — диспетчерская служба по показаниям приборов учета выявила повышенный расход подпиточной воды на участке теплосети.

Отопление было отключено в доме №20 на улице Ватутина, в гостинице «Курск» на улице Ленина и в общежитии №3 КГУ на улице Кирова.

Завершить ремонтные работы теплоэнергетики планируют до 20:00 часов 20 декабря, к этому же времени в домах должно появиться тепло. «На месте работает оперативно-ремонтная бригада Курского филиала компании «Квадра», укомплектованная всем необходимым оборудованием и специальной техникой. Ход ремонтных работ контролирует руководство энергокомпании», — сообщает пресс-служба «Квадры».