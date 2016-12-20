Москва, 20 декабря, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Госдума примет заявление в связи с убийством посла России в Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Предполагается, что заявление будет обсуждаться на заседании 21 декабря. Такое решение принято на Совете думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Депутаты будут требовать решительного осуждения провокаторов, противостояния тем, кто пытается внести смуту в создание подлинной антитеррористической коалиции, а кроме того, форсированного и беспристрастного расследования этой трагедии.

Посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт. СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Турции. Дело возбуждено по статье 360 УК РФ «Нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой».