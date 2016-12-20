Тула, 20 декабря, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Платные парковки в центре Тулы пока не приносят прибыли. Как заявил на пресс-конференции 19 декабря глава администрации города Евгений Авилов, парковки сработали в минус 13 миллионов рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная парковка

По его словам, причиной ситуации стало снижение цены на оказание парковочных услуг по сравнению с той стоимостью, которая была изначально заложена в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в центре Тулы заработали в октябре 2015 года. Парковки поделены на две зоны: первая сосредоточена в исторической части Тулы и ограничена с трех сторон улицей Советская и р. Упа, вторая зона находится в центральной части города Тулы, на территориях Центрального, Советского и Привокзального территориальных округов города. Час парковки в первой зоне обходится автомобилистам в 20 рублей, во второй зоне — в 10 рублей.

По данным на конец октября 2016 года, на содержание платных парковок было израсходовано 52 млн рублей, поступило около 32 млн рублей за пользование, а также около семи миллионов в виде штрафов.

«Мы имеем серьезные недочеты в работе этого проекта. Мало того, что мы получили убыток — это недоработка в экономических расчетах, так еще и физически проект реализован некорректно. С 16 участков городских улиц мы теперь убираем парковку за ненадобностью, так как это мало загруженные или вовсе спальные кварталы, в частности, на улице Тульского рабочего полка и Староникитской. Есть и места, где наличие парковочных карманов не только не способствует наведению порядка на дороге, но и создает заторы», — заявлялось в начале декабря на заседании круглого стола в региональном штабе ОНФ.

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Отметим, что Тула стала одним из «пионеров» внедрения платных парковок среди областных центров ЦФО. В большинстве городов такую возможность пока только рассматривают. Например, в Воронеже проект обсуждается больше года: власти уверены, что внедрение платы за парковки решит проблему пробок в центре, однако пока не пришли к единому мнению о том, как реализовывать этот проект.