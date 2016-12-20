Сува, 20 декабря, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Тысячи граждан Фиджи были эвакуированы во временные убежища, так как наводнения, вызванные проливными дождями, заблокировали дороги, затопили поселения, вызвали оползни, сообщает 20 декабря Reuters.

Abc.net.au Наводнение на Фиджи

1 тыс. 716 человек укрылись в 46 центрах эвакуации, еще 1 тыс. 817 человек размещены в палатках, сообщил руководитель Национального бюро по борьбе со стихийными бедствиями Акапуси Туифагалеле (Akapusi Tuifagalele).

«Нет никаких сообщений о погибших или о пострадавших, получивших серьезные травмы», — сказал Туифагалеле.

Напомним, в феврале этого года на Фиджи обрушился циклон «Winston». 49 граждан Фиджи погибли, десятки тысяч людей остались без крова.