Мехико, 20 декабря, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Решение по дальнейшим действиям в отношении российского боксёра Александра Поветкина, сдавшего допинг-тест с положительным результатом, будет принято в течение нескольких дней. С таким заявлением выступил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, сообщает Р-Спорт.

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Сулейман уточнил, что WBC расследует ситуацию с Поветкиным. После того, как все данные будут собраны и проанализированы, будет принято решение.

«Через несколько дней будет сделано заявление о дальнейшем направлении действий в отношении Поветкина, но я уверен, что финальное решение по этому делу займет некоторое время», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Поветкин и французский боксёр Йоанн Дюопа сразились в Екатеринбурге 17 декабря: встреча закончилась победой российского боксёра.

При этом Поветкин должен был биться с канадским боксёром Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Но бой был отменён: утром 17 декабря Сулейман сообщил, что допинг-тест Поветкина от 6 декабря показал положительный результат на запрещённый препарат остарин.

Напомним, в мае 2016 года у Поветкина были найдены следы мельдония перед боем с чемпионом WBC — американском боксёром Деонтеем Уайлдером. Тогда поединок был отменён, но после расследования WBC и WADA боксёр был оправдан: ему было назначено усиленное тестирование в течение года и бой с Стиверном.