Екатеринбург, 20 декабря, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге аномальные холода обернулись проблемами с общественным транспортом. Утром 20 декабря в нескольких районах города встал электротранспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Так, на Уралмаше остановилось движение троллейбусов. А в районе улицы 8 Марта встали трамваи.

Как пишет портал Е1.Ru, в Трамвайно-троллейбусном управлении города подтвердили информацию о вставшем транспорте. При этом, по информации организации, аварии уже устранены.

Между тем, горожане сообщают о проблемах с личным транспортом. Многие не смогли завести двигатель в такой мороз. Также есть проблемы и с такси. Из-за возросшего спроса некоторые перевозчики взвинтили цены

Есть проблемы и с подачей тепла. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Юго-Западном районе города порядка 20 домов и детский сад попали в зону отключения теплоносителя. Причиной стала авария, произошедшая вечером 19 декабря.