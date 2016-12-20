Краснодар, 20 декабря, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Краснодаре жители целого микрорайона остались без света. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 20 декабря, отключение электроэнергии сегодня утром произошло на подстанции «Северо-Восточная».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В Единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что в зону отключения попал жилой сектор «Музыкального» микрорайона в Прикубанском внутригородском округе. Без электроэнергии остаются около 3 тыс. человек, социальные объекты под отключение не попали. Энергетики уже приступили к устранению аварии.

Из-за чего произошло отключение на подстанции, не уточняется. Также пока неизвестно время, когда свет вновь вернется в дома краснодарцев.

Напомним, вечером 16 декабря в Краснодаре без электроснабжения остались 2,5 тыс. человек и два объекта социальной сферы. К технологическому нарушению привел пробой кабельной линии. Три часа спустя энергетики восстановили подачу электроэнергии по резервной схеме, кабель вывели в ремонт. А 17 декабря из-за нарушений на подстанции «Биофабрика» в зоне аварийного отключения оказались 2 тыс. человек. Подачу электроэнергии возобновили также через три часа.