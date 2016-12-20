Екатеринбург, 20 декабря, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В СИЗО №5 города Екатеринбурга найдено тело погибшей женщины. По сообщению ряда СМИ, она являлась сотрудницей следственного изолятора и свела счёты с жизнью прямо на рабочем месте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтвердили, что инцидент произошёл в СИЗО №5 19 декабря. По данному факту организована доследственная проверка.

«Проверка проводится следственным отделом по Чкаловскому району города. По предварительным данным следственных органов смерть наступила в результате суицида. По итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение», — сообщил старший помощник начальника СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По данным местных СМИ, погибшей сотруднице было 37 лет, и суицид она совершила во время смены дежурства.