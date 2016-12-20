Глава МВФК выразил доверие Кристин Лагард: «Буду и далее работать с ней»
Вашингтон, 20 декабря, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард пользуется полным доверием председателя Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Агустина Карстенса. Он сообщил, что и в дальнейшем будет рад работать с этим высокопоставленным сотрудником, сообщили в пресс-службе МВФ.
«Директор-распорядитель Кристин Лагард пользуется моим полным доверием и поддержкой в своем руководстве МВФ, и я рад буду и далее работать с ней», — сказал Карстенс.
Напомним, 19 декабря Лагард была признана виновной французским судом в халатности при исполнении служебных обязанностей. При этом французский суд освободил Лагард от наказания в связи с её статусом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что Лагард сохранит свой пост, несмотря на приговор французского суда. Исполнительный сове МВФ подтвердил полную уверенность в её способности исполнять обязанности главы МВФ.