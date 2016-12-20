Пермь, 20 декабря, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В правительстве Пермского края ротация кадров: 20 декабря глава администрации губернатора Анатолий Маховиков официально покинул должность, сообщает ряд СМИ.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

По данным издания «Коммерсантъ», Маховиков назначен советником губернатора. Соответствующее распоряжение уже завизировал глава края Виктор Басаргин.

Напомним, ранее СМИ озвучили информацию об отставке главы администрации губернатора Анатолия Маховикова и его заместителя Александра Козенкова. Последний подтвердил, что написал заявление об увольнении. Анатолий Маховиков на тот момент находился официально на больничном. Исполняющим обязанности руководителя был назначен заместитель главы администрации и директор департамента госслужбы и профилактики коррупции Николай Подбельский.

Стоит отметить, что появившаяся информация вызвала ряд прогнозов в частности о том, что Маховиков все же покинет пост по выходу с больничного. Однако уже сейчас, когда Маховиков только вступает в новую должность, появились новые прогнозы его движения по карьерной лестнице. Так, портал v-kurse.ru сообщает, что на посту советника Анатолий Маховиков долго не продержится. Пермскому чиновнику пророчат на работу в полпредстве в ПФО.

Добавим, Анатолий Маховиков возглавлял администрацию губернатора с мая 2015 года. Ранее он работал сити-менеджером Перми, первым заместителем председателя правительства Пермского края.

Официальных комментариев отставки Маховикова пока нет. Логично предположить, что связаны кадровые перестановки с недовольством губернатора работой политического блока. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Басаргин выразил претензии в части проведения праймериз «Единой России» и самих выборов в Законодательное собрание Пермского края, а также довыборов в краевой парламент по округу №2, состоявшихся 4 декабря.