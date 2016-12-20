Москва, 20 декабря, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В Москве на участке Филевской линии Московского метрополитена увеличен интервал движения поездов из-за неисправности одного из поездов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Интервал увеличен от станции «Киевская» до «Кунцевской». Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего возобновления движения, говорится в официальном Twitter метро.

Уточняется, что поезда ходят с увеличенным интервалом из-за неисправности состава.