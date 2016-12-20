Сеул, 20 декабря, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Конституционный суд Южной Кореи проведет свое первое слушание по делу об импичменте президента Пак Кын Хе в четверг, 22 декабря, сообщает 20 декабря Reuters.

Ftoday.co.kr Пак Кын Хе объявляет о своем уходе

Конституционный суд рассмотрит решение парламента страны об импичменте президента Южной Кореи, принятое в ходе голосования 9 декабря.

Напомним, президент Южной Кореи будет официально отстранена от должности в случае, если по крайней мере шесть из девяти судей Конституционного суда поддержат ее импичмент.

Для принятия решения у Конституционного суда Южной Кореи есть 180 дней. Если Конституционный суд поддержит импичмент, в течение 60 дней должны пройти президентские выборы.

19 декабря подруга президента Южной Кореи Цой Сун Силь предстала перед судом, начался первый день уголовного процесса по факту мошенничества и злоупотребления властью.

Цой Сун Силь обвиняется в давлении на представителей крупного бизнеса с целью получения денежных средств на счета фондов, поддерживавших политические инициативы Пак Кын Хе.