Дело об импичменте Пак Кын Хе: Конституционный суд проведет первое слушание
Сеул, 20 декабря, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Конституционный суд Южной Кореи проведет свое первое слушание по делу об импичменте президента Пак Кын Хе в четверг, 22 декабря, сообщает 20 декабря Reuters.
Конституционный суд рассмотрит решение парламента страны об импичменте президента Южной Кореи, принятое в ходе голосования 9 декабря.
Напомним, президент Южной Кореи будет официально отстранена от должности в случае, если по крайней мере шесть из девяти судей Конституционного суда поддержат ее импичмент.
Для принятия решения у Конституционного суда Южной Кореи есть 180 дней. Если Конституционный суд поддержит импичмент, в течение 60 дней должны пройти президентские выборы.
19 декабря подруга президента Южной Кореи Цой Сун Силь предстала перед судом, начался первый день уголовного процесса по факту мошенничества и злоупотребления властью.
Цой Сун Силь обвиняется в давлении на представителей крупного бизнеса с целью получения денежных средств на счета фондов, поддерживавших политические инициативы Пак Кын Хе.