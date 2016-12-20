Киев, 20 декабря, 2016, 09:19 — ИА Регнум. «Приватбанк» — крупнейший банк Украины, на который приходится свыше 150 млрд грн депозитов и более 210 млрд грн кредитов. Примерно половина граждан Украины и половина юридических лиц являются его клиентами. Признано, что «Приватбанк» имеет лучший онлайн-банкинг не только на Украине, но и в Европе, его сервисом, в частности мгновенным переводом средств с карты на карту (или с платёжного терминала на карту) пользуются сотни тысяч украинских предпринимателей разной степени легальности. И теперь всё это перешло в руки государства. «Приватбанк» для Украины — это примерно как Fannie Mae и Freddie Mac (ипотечные агентства с совокупными активами 5,2 трлн долл; национализированы во время финансового кризиса 2008 года, из-за которого потеряли 80−90% своей стоимости) для США, поэтому мы не преувеличим, если скажем, что в конце декабря 2016 года на Украине случилась важнейшее финансовое событие с самого начала независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Слухи о проблемах в банке ходили давно, уже с 2014 года. Более предметная информация — о том, что в ближайшее время банк изменит формат своей работы — появилась в конце октября 2016 года. Тогда стало известно, что МВФ посоветовал правительству Гройсмана национализировать банк, чтобы избежать его возможного краха. Дело в том, что в соответствии с требованиями НБУ о докапитализации, «Приватбанку» следовало увеличить свой резервный капитал как минимум вдвое. На начало 2016 года кредитный портфель банка составлял 210 млрд грн при 29 млрд резерва. Тогда как у прочих банков первой десятки это соотношение было больше в среднем в 2 раза. При этом 26 млрд грн Приватбанк был должен НБУ.

Однако завершилось всё совсем не так как планировалось изначально. «В случае национализации банка, мы привлечем широко известную признанную международную компанию для управления урегулированным банком с целью превращения его в привлекательный коммерческий проект в будущем», — указывалось в меморандуме МВФ и правительства Украины. Тогда же стало известно, что правительство до конца года выпустит ОВГЗ на сумму около 166 млрд грн, большая часть из которых будет направлена на докапитализацию «одного банка» (название тогда не называлось). Т. е. ещё осенью предполагалось, что в изменении собственника «Приватбанка» будет участвовать МВФ и международный посредник. Однако в результате всё произошло без участия международных финансовых институтов.

Чего теперь ждать вкладчикам? Первый замглавы Приватбанка Олег Гороховский как мог успокоил клиентов банка в своём Facebook: «ПриватБанк становится государственным банком. Знал ли я об этом, когда писал свои предыдущие посты, в которых это опровергал? Конечно, нет, я и сейчас не очень верю в то, что это со мной происходит. И все время думаю, что если как следует протереть глаза, то я проснусь…

Отвечу на самый важный вопрос, который волнует наших клиентов: С вашими деньгами на текущих, депозитных, карточных счетах, физических и юридических лиц, с вложениями в «Сервис выгодных вложений» ничего не произойдет. Это было ключевым условием переговоров о смене собственности. Банк будет работать дальше в стандартном режиме».

В банке уже появится новый председатель правления, Александр Шлапак, который сформирует новую команду топ-менеджеров. Старая команда готова и будет оказывать им всяческую поддержку. Уверен, что клиенты и сотрудники не почувствуют разницу в работе банка».

Также Гороховский отметил, что за последние 3 года банк пережил 7 информационных атак, каждая из которых приводила к оттокам депозитов. В последние дни, по его словам, банковским работникам приходилось выдавать в среднем по 2 млрд грн в день, однако ни одного отказа в выдаче средств зафиксировано не было.

Также по состоянию на сегодня известно:

1. Государство становится 100% собственником банка. Ранее предполагалось, что Игорь Коломойский и его партнёры сохранят за собой 25% банка;

2. Председателем правления действительно станет Александр Шлапак — глава Минфина в правительстве Арсения Яценюка, ушедшего в отставку в начале 2016 года. Ранее Шлапак был главой одного из региональных отделений банка.

3. Решение о национализации принимала вся властная верхушка страны. Формально его утверждал Кабмин, однако заседание проходило в здании Администрации президента в формате Совета национальной безопасности.

4. Сумма докапитализации банка составит от 116 до 148 млрд грн., заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк во время брифинга, посвящённого национализации банка. «Это даст стране возможность гарантировать всем вкладчикам их сбережения. Мы уверены, что переход банка в государственную собственность — это единственный способ спасти финансовую систему. Не менее важным для сохранения финансовой стабильности является то, что не потеряют свои деньги 500 тысяч предпринимателей», — дополнила его слова глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Первый транш, который государство вольёт в банк, составит 43 млрд грн и произойдёт это уже в ближайшее время. Привлекаться эти средства будут через эмиссию Министерством облигаций внутреннего государственного займа, которые будут приобретены НБУ.

«Теперь немного арифметики. По последним данным Госстата, население Украины составляет 42,760 млн человек. Если разделить 148 млрд грн на 42,8 млн человек, то на каждого украинца (от неработающего пенсионера до новорожденного) приходится почти 3500 грн. Уже сейчас, если говорить исключительно о 43 млрд грн, сумма составляет более 1000 грн», — комментирует издание «Вести». Издание в связи с этим прогнозирует подорожание продуктов, техники и всплеск инфляции. «Это потянет за собой намного большие показатели инфляции, чем пока что запланировало правительство в бюджете на 2017 год на отметке 8,1% инфляции. Во-вторых, это создает риск дальнейшей девальвации гривны, которую также на 2017 год запланировали на отметке 27,2 грн/$. Это будет происходить за счет наших с вами, налогоплательщиков, денег. Поскольку именно мы являемся наполнителем бюджета, каким теперь будут гарантирован ПриватБанк», — пояснил «Вестям» председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

5. В новый наблюдательный совет Приватбанка войдут представители международных финансовых организаций (из ЕБРР, а также, возможно, МВФ). После стабилизации государство не планирует держать банк в собственности и планирует его продажу.

6. Единственное, на что глава Минфина и глава НБУ не дали чёткого ответа — это что будет с системой онлайн-банкинга «Приват24». Хоть Гонтарева и считает, что «…если вы посмотрите на «Ощад24» или на «Райфайзен24», или на «Альфу24», вы, может, найдете какие-то более дополнительные сервисы, которые там были, ну, они не очень отличаются», однако на самом деле «Приват24» практически полностью избавлял клиента от необходимости лично посещать банк. В числе прочего, скажем, можно было открыть депозит, переведя на него деньги с одной из карт. Все эти операции никак не фиксировались (документы, договор, чек), кроме как самой системой. Соответственно, от её работоспособности зависит определённая сумма вкладов. Олег Гороховский в комментариях на Facebook утверждает, что «Приват24», как и всё прочее, перешло под контроль и в собственность государства.

О значении национализация «Приватбанка» говорит также и реакция внутри Украины и за её пределами. Национализацию отдельно прокомментировал и разъяснил президент Украины Пётр Порошенко в телеобращении к гражданам Украины.

«Несмотря на то, что речь идет о частном банковском учреждении, эти решения не являются чьим-то частным делом. Они непосредственно касаются примерно половины взрослого населения Украины — физических лиц, являющихся его клиентами. Равно как и более 50% всех юридических лиц, зарегистрированных на Украине… Косвенно от состояния дел в этом банке зависит вся финансово-экономическая ситуация в стране — настолько он большой, или, как говорят специалисты, системный. Поэтому его нельзя поместить в прокрустово ложе стандартных технологий оздоровления банков. Именно поэтому мы прибегаем к беспрецедентному решению — его перехода в cтопроцентную государственную собственность», — заявил глава государства. Порошенко также отметил, что для усиления защиты вкладчиков «Приватбанка» он подал в Верховную Раду законопроект, который предоставит дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении.

Отреагировали и в Европе: решение одобрили и поприветствовали в ЕБРР, а также представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Во второй половине 19 декабря к хору одобрения присоединились послы стран Большой семёрки, выступившие с совместным заявлением.

«Решение правительства национализировать Приватбанк — важный и необходимый шаг в этом процессе, который поможет обеспечить соблюдение единых регуляторных экономических нормативов всеми банками Украины… это сделает банковский сектор более сильным и более устойчивым», — отмечают дипломаты.

Национализация не могла не отразиться на курсе гривны, который 19 декабря несколько просел. Курс «чёрного рынка» — 27,18−27,60 грн/долл, межбанк — 26,5 грн/долл (продажа), что примерно на 0,17 грн больше, чем в конце прошлой недели. Следует отметить, что спрос (а за ним и курс) постепенно росли в течение дня, поскольку панические настроения охватили также вкладчиков других банков.

На что следует обратить внимание, помимо успокаивающих заявлений? Временную администрацию банка возглавила Наталья Соловьёва, о которой редактор программы «Деньги» Александр Дубинский в своём Facebook пишет следующее: «…В частности, госпожа Соловьева очень хорошо известна вкладчикам банка «Форум», который она ликвидировала так, что никто не мог получить информацию о ее расходах. Которые были весьма существенными… Также обратите внимание, что одним из управляющих областной дирекцией Привата стал Юрий Ирклиенко. Тот самый, который зачищал информацию о вкладчиках финансовых компаний из базы данных банка «Михайловский».

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM обратил внимание на обстоятельство, которое осталось незамеченным из-за всеобщего внимания к «Приватбанку». Дело в том, что теперь крупнейшим частным банком Украины является российский «Альфа-банк», находившийся до национализации «Приватбанка» на втором месте.