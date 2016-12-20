Пекин, 20 декабря, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Министерством охраны окружающей среды КНР, более чем в 200 крупных городах Китая в ночное время превышаются допустимые нормы шума. За минувший год региональные власти получили более 354 тыс. письменных жалоб местных жителей, возмущенных уличным шумом в ночное время.

Scoopwhoop.com Смог в Пекине

Китайские чиновники установили, что в 45% жалобы на шум связаны со строительными работами, 25% — с коммерческой деятельностью (магазины, рестораны и другие заведения), около 17% вызваны работой промышленных предприятий и 13% — работой транспорта, пишет «Сина синьвэнь».

«Шум в пределах 40−50 дБ способен разбудить взрослого человека во время глубокого сна. Длительное воздействие шума более 60 дБ может вызвать проблемы со слухом и даже привести к глухоте. Кроме того, нам удалось установить, что постоянный уличный шум, нарушающий отдых граждан, может привести к проблемам с сердцем», — сообщил журналистам доцент Фуцзяньского педагогического университета Гань Хуэй.

В 2015 г. в Китае были опубликованы 9 национальных стандартов для контроля уровня шума в населенных пунктах. Однако неоднозначная нормативная ответственность способствует несоблюдению предписанных норм китайскими предприятиями и организациями.