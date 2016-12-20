Берлин, 20 декабря, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Человек, который участвовал в наезде грузовика на проходящую в Берлине рождественскую ярмарку — гражданин Польши. Его труп нашли в грузовике, задавившем людей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Берлина.

Main-echo.de Теракт в Берлине

«Мужчина, найденный мёртвым в грузовике, гражданин Польши», — говорится в сообщении. Личность поляка установлена, но имя его не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП на рождественской ярмарке произошло 19 декабря. В результате действий водителя, управлявшего грузовиком, погибли 12 человек, 48 находятся в больницах с травмами. Правоохранительные органы заявили, что произошёл теракт.

Очевидцы трагедии отмечают, что водитель грузовика специально направлял автомобиль на палатки, возле которых находилось большее количество людей. «Здесь было много семей с детьми, и моя подруга видела, как под колеса грузовика попал один ребенок», — рассказал свидетель.

Водитель был задержан. В грузовике найден труп ещё одного человека.

Напомним, похожий случай произошёл 14 июля в городе Ницце (Франция): грузовик врезался в толпу людей, собравшихся на набережной посмотреть фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).