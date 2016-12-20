Хониара, 20 декабря, 2016, 08:59 — ИА Регнум. У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,7, согласно данным Геологической службы США (USGS), сообщает 20 декабря Reuters.

Zeml.info Землетрясение

В заявлении Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (ТЦПЦ) говорится, что землетрясение, которое произошло примерно в 120 километрах к северо-западу от населенного пункта Киракира на глубине 44 километров, не вызвало никакой угрозы цунами.

Напомним, менее двух недель назад в районе Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,8. ТЦПЦ оповестил об угрозе цунами, сотни деревенских жителей прибрежной зоны Соломоновых островов были эвакуированы.