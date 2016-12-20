Вашингтон, 20 декабря, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Самой неудачной компьютерной игрой уходящего года признан приключенческий боевик Ghostbusters («Охотники за приведениями»), выпущенный вместе с одноименным фильмом. Проект, сочетающий в себе элементы квеста и экшена, получил всего 30 баллов из 100 на сайте-агрегаторе отзывов Metacritic.

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На втором и третьем местах в антирейтинге Metacritic оказались футбольный симулятор Dino Dini's Kick Off Revival и игра Soda Drinker Pro. Оба проекта получили по 31 баллу. Четвертую позицию занял ужастик для PS VR Weeping Doll, который, по мнению рецензентов, вовсе не пугающий. За ним следуют RPG Langrisser Re: Incarnation — TENSEI — для Nintendo 3DS и зомби-экшен 7 Days to Die. Кооперативный шутер Umbrella Corps, персонажи которого действуют во вселенной «Обители зла», оказался на седьмом месте.

В ТОП-10 худших игр попал и российский проект Alekhine’s Gun, известный и под названием «Смерть шпионам 2». По мнению критиков, игра представляет собой «дешевую копию» серии Hitman. Девятое и десятое места заняли гоночная аркада Coffin Dodgers и тир Ace Banana.