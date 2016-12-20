Южно-Сахалинск, 20 декабря, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Сахалинские власти поручили усилить контроль за оборотом алкоголя в преддверии новогодних праздников, с тем, чтобы не допустить отравлений некачественной продукцией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ф. Штробель. Кабачок. 1885

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То ли островное положение сыграло свою роль, то ли соответствующие службы и ведомства действительно очень хорошо работают, но факт остается фактом: в 2015 — 2016 годах на Сахалине и Курилах не зарегистрировано ни одного случая отравления некачественным алкоголем.

«Я считаю, что Сахалинская область заслуживает положительной оценки в плане проведенной работы по противодействию торговле нелегальной алкогольной продукцией. Наш регион является одним из лидером Российской Федерации по предоставлению деклараций организациями, осуществляющими розничную продажу алкоголя. В 2016 году этот показатель достиг отметки в 100%», — сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

В 2015 году вступил в силу областной закон «О запрете продажи тонизирующих слабоалкогольных напитков», проще говоря, тоников. В результате их продажа снизилась более чем на 85%.

100% организаций, торгующих алкоголем в Сахалинской области, подключены к единой государственной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ЕГАИС.

В связи с участившимися в России случаями отравлений спиртосодержащими продуктами непищевого назначения, Роспотребнадзор по Сахалинской области приступил к проверкам предприятий, торгующих такими товарами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске, в результате отравления средством для принятия ванн «Боярышник» скончались несколько десятков человек и больницы продолжают принимать пострадавших. Правительством Российской Федерации даны соответствующие поручения по усилению контроля за торговлей спиртосодержащими продуктами непищевого назначения.