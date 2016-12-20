Москва, 20 декабря, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Brent встретила на своем пути преграду. Она уже второй раз наталкивается на отметку $56,40 и не может закрепиться выше. Свою роль, конечно, играет здесь и постепенно снижающийся оптимизм от результатов договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК по поводу объемов добычи, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Кроме того, рынок не может не игнорировать ситуацию на американском рынке. Ближний Восток и крупные нефтедобытчики договорились. Но североамериканские сланцевики продолжают наращивать обороты. Чем выше будут цены на нефть, тем быстрее будет наращивать обороты американская нефтегазовая отрасль. То есть предложение не будет падать теми темпами, которые хотелось бы видеть», — пояснила Афанасьева.

«Значит, потенциал роста Brent на текущий момент очень ограничен. Любое движение в район 56,50−57,00 долл./баррель стоит рассматривать как привлекательную точку входа продажами», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, цены на нефть слабо снижаются. Так, февральские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:44 мск снизились на $0,06 (0,11%) — до $54,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI упали на $0,14 (0,27%) — до $51,98 за баррель.