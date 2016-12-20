«У пары USD/RUB закончились катализаторы»
Москва, 20 декабря, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Пара USD/RUB вошла в налоговый период в России, когда традиционно спрос экспортеров на российскую валюту рождает кратковременное укрепление рубля, а, значит, падение пары, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Кроме того, ограничивает дальнейший рост USD/RUB и довольно устойчивые позиции Brent. Нефть пока держится в районе 56,00 долл./баррель. Тем не менее, падение пары не продлится долго. Уже к концу недели можно будет увидеть и ослабление Brent, и снижение внутреннего спроса на российскую валюту», — пояснила Афанасьева.
«Таким образом, текущая коррекция USD/RUB — это прекрасное время для покупки пары на привлекательных уровнях с целью на 62,40», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 20 декабря Центробанк РФ повысил официальные курсы евро и доллара. Официальный курс евро к рублю вырос на 19,18 копейки до 64,67 рубля. Курс доллара тоже увеличился на 4,16 копейки, составив 61,79 рубля.