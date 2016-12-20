Москва, 20 декабря, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Пара USD/RUB вошла в налоговый период в России, когда традиционно спрос экспортеров на российскую валюту рождает кратковременное укрепление рубля, а, значит, падение пары, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Кроме того, ограничивает дальнейший рост USD/RUB и довольно устойчивые позиции Brent. Нефть пока держится в районе 56,00 долл./баррель. Тем не менее, падение пары не продлится долго. Уже к концу недели можно будет увидеть и ослабление Brent, и снижение внутреннего спроса на российскую валюту», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, текущая коррекция USD/RUB — это прекрасное время для покупки пары на привлекательных уровнях с целью на 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 20 декабря Центробанк РФ повысил официальные курсы евро и доллара. Официальный курс евро к рублю вырос на 19,18 копейки до 64,67 рубля. Курс доллара тоже увеличился на 4,16 копейки, составив 61,79 рубля.