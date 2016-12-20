Барнаул, 20 декабря, 2016, 08:36 — ИА Регнум. О перебоях с детским питанием для поддержки многодетных и малообеспеченных семей, а также перебои с лечебными молочными смесями малышам с серьёзными заболеваниями сообщили молодые рубцовчанки. Но, как выяснили «Вести-Алтай», аналогичные заявления поступают в краевое управление по здравоохранению и из других территорий. Причина, как выяснилось, — в повышении курса доллара.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Как пояснила заместитель начальника Алтайкрайздрава Елена Кравец, лечебное питание — это, в основном, импортный продукт. После повышения курса доллара и роста цен, денег, предусмотренных в начале года (в этом году на программу «Охрана материнства и детства» из регионального бюджета было выделено 67 миллионов рублей) не хватило.

Дополнительную сумму из бюджета хотя и вылезли, но потребовалось время, чтобы провести аукцион и выбрать поставщика.

По данным «Вестей», сейчас груз с детским питанием находится в Барнауле и распределяется по городам и районам. В крайздраве отметили, что сделали необходимые запасы детского питания, так что перебоев быть не должно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перебои с детским питанием в регионе происходили и в феврале 2015 года. Тогда денег не нашлось для детей второго года жизни.