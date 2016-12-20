Екатеринбург, 20 декабря, 2016, 08:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошла авария на теплотрассе, в результате которой произошло ограничение теплоснабжения 20 многоквартирных домов и детского сада. Повреждение в районе улиц Амундсена — Волгоградская было выявлено ещё 19 декабря в 20:00 по местному времени, сообщили в пресс-службе АО «ЕТК» корреспонденту ИА REGNUM.

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«Ремонтные бригады выехали на место и приступили к дренированию воды, вышедшей на поверхность проезжей части. Ремонтные работы планировали закончить ночью, но из-за сильного парения, связанного с разницей температур воды и наружного воздуха и нулевой видимости, к работам удалось приступить только утром», — сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас на объекте работают три специализированные бригады, и пять единиц техники. В пресс-службе АО «ЕТК» уверяют, что авария будет устранена до 11:00 по местному времени. На данный момент теплоснабжение домов идёт по затухающей схеме, а сотрудники компании следят за состоянием домовых теплосистем.

Тем временем, как сообщало ранее ИА REGNUM, на Среднем Урале установились сильные морозы. Так в Екатеринбурге температура воздуха утром 20 декабря опустилась до минус 33 градусов.

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