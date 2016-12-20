Канберра, 20 декабря, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В Австралии задержали более 80 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сотрудники полиции изъяли наркотики на сумму почти $1 млн, сообщает 20 декабря Australian Associated Press.

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Задержания прошли на севере штата Новый Южный Уэльс. 82 подозреваемых обвиняются в совершении 155 преступлений. Полиция изъяла гашиш, кокаин, метамфетамин и героин на общую сумму около $960 тыс.

Напомним, с июля по ноябрь сотрудники отдела по борьбе с наркотиками штата Новый Южный Уэльс проводили спецоперацию под кодовым названием «Sweeper» (Чистильщик).