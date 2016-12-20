Токио, 20 декабря, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен посетить Россию в начале 2017 года для переговоров по мирному договору между РФ и Японией, сообщает агентство Kyodo.

Useful-info.com Синдзо Абэ

Выступая с лекцией в Токио, Абэ отметил, что хочет «использовать удобный момент для улучшения отношений». По его словам, Россия и Япония смогли сделать важный шаг к мирному договору.

Ранее по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Токио и Нагато Абэ заявил о безграничных возможностях для развития отношений с Россией.

Напомним, президент Путин совершил официальный двухдневный визит в Японию с 14 по 16 декабря. Это первый визит Путина в Японию за последние 11 лет.

И хотя японская сторона всячески пыталась демонстрировать дружелюбие и конструктивный настрой, к счастью, визит не принес значительных результатов в вопросе заключения мирного договора и территориальных претензий Японии к России.

По его итогам подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве, намечено облегчение визового режима и совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах. Объем японских инвестиций оценивается в $2,54 млрд. Однако, все эти проекты составлены пока только на бумаге и требуют детальной проработки и согласования.

Ничего нового о территориальных претензиях Японии и проблеме мирного договора сказано не было.