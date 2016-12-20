Москва, 20 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по нефти 19 декабря завершились снижением. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,6%, до $54,99. Нефть подешевела на фоне укрепления американского доллара на рынке форекс и отсутствия важных макроэкономических данных. Поскольку цены на нефть привязаны к доллару, то сильный доллар снижает спрос на нефть, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

На торгах в Азии 20 декабря за баррель Brent дают $54,84 (-0,27%). Технически цена на нефть готова двигаться вверх. Успех покупателей в данный момент будет зависеть от того, сможет ли американский доллар перед рождественскими праздниками возобновить ралли против основных валют или нет.

Если продавцы смогут принизить азиатский минимум $54,67 и закрепиться ниже 54,50, то падение цен ускорится до $53,70. Если уровень 54,50 устоит, сначала возобновится рост котировок до $55,30, а потом до $55,77.