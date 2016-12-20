Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» готовятся к предпоследнему матчу 2016 года. Игра с «Астраханочкой» в рамках российского чемпионата пройдёт 22 декабря на выезде. Как предполагает голкипер донского клуба Галина Мехдиева, встреча будет непростой. Об этом ИА REGNUM 20 декабря сообщили в пресс-службе команды.

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«Это уже не та команда, с которой в сентябре мы боролись за Суперкубок России. «Астраханочка» окрепла, набралась опыта в матчах Лиги чемпионов. Соперницы значительно прибавили в игре и мастерстве. Мне, как вратарю, видно, что их броски стали сильнее и точнее. Думаю, это будет одна из самых упорных и сложных игр сезона», — считает голкипер.

Напомним, что нынешний сезон оказался для ростовчанок достаточно тяжёлым. Несколько игроков клуба в межсезонье защищали цвета российского триколора на Олимпиаде в Рио, завоевав золотые медали. Затем начался групповой этап Лиги чемпионов, пройти его команде не удалось. «Ростов-Дон» вылетел из турнира, но с правом борьбы за Кубок ЕГФ. Стартуют игры в январе 2017 года.

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После неудачного выступления в Лиге чемпионов ростовскую дружину покинул датчанин Ян Лесли, возглавлявший тренерский штаб с 2014 года. Впервые в истории гандбольного клуба Дона наставником коллектива был выбран иностранец.