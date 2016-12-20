Сент-Луис, США, 20 декабря, 2016, 08:21 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Сент-Луис Блюз» на своей площадке уступил «Эдмонтон Ойлерз». Встреча, прошедшая 19 декабря в Сент-Луисе, завершилась в овертайме со счетом 2:3.

Nhl.com Матч «Сент-Луис Блюз» — «Эдмонтон Ойлерз»

Победу гостям принесли точные броски Тайлера Питлика, Патрика Маруна и Райана Нюджент-Хопкинса. У хозяев льда заброшенными шайбами отметились Кайл Бродзяк и Владимир Тарасенко.

После тридцати трех матчей в чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» пока занимает пятое место на «Западе», имея в активе 39 очков. «Эдмонтон Ойлерз», набравший 39 баллов после тридцати четырех игр, находится на шестой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1).

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