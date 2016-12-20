Москва, 20 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 19 декабря закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,22% до 61,94 руб., курс евро/рубль — на 0,57%, до 64,47 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Торги на внутреннем валютном рынке прошли спокойно. С открытия торговой сессии рубль возобновил позитивную динамику по отношению к доллару и евро, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Его укрепление было вызвано ростом нефтяных котировок на торгах в Азии. Рост цен на нефть был ограничен уровнем $55,77. Когда цены на нефть стали снижаться, рублёвые пары перешли в боковой тренд до закрытия дня. Курс доллара крутился вокруг уровня 61,83 руб., курс евро — вокруг 64,50 руб.

К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 1,97%, до 64,67 руб. При этом рубль сохранил преимущество к валютам и закрылся в плюсе. Спрос на российскую валюту сохранялся в преддверии налогового периода, пик которого придётся на 26 декабря.

Во второй половине дня негативное влияние на национальную валюту оказала новость об убийстве посла РФ Андрея Карлова. Покушение на российского посла обвалило турецкую лиру на 0,91%, до 3,5362, рубль — на 0,44%, до 62,05 руб.

На торгах в Азии 20 декабря за баррель Brent дают $54,86 (-0,24%). Технически цена на нефть готова двигаться вверх. Успех покупателей в данный момент будет зависеть от того, сможет ли американский доллар перед рождественскими праздниками возобновить ралли против основных валют или нет.

Если нефтяные котировки перейдут в фазу роста, то при повышении цен до $55,75, курс доллара снизится до 61,45 руб., курс евро — до 64,10 руб. Налоговый период будет оказывать локальную поддержку рублю до конца недели. Если нефтяные котировки снизятся на фоне укрепления американского доллара, курс доллар/рубль вернётся к 62,50 руб., евро/рубль — к 65,16 руб.