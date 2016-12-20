Пекин, 20 декабря, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Президент китайской телекоммуникационной корпорации China Mobile Ли Юэ подтвердил информацию о том, что к 2020 г. в Китае заработают сети пятого поколения (5G). Благодаря сетям нового поколения скорость передачи данных превысит отметку в 1 Гб/сек, что в десятки раз быстрее, чем при использовании сетей 4G.

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«Наша корпорация уже завершила разработку необходимых технологий, в настоящее время ведется тестирование сетей пятого поколения. У нас нет причин сомневаться в том, что к 2020 г. 5G появится во всех крупных городах Китая», — отметил президент China Mobile.

Разработка и тестирование оборудования, необходимого для обеспечения 5G ведется совместно с такими телекоммуникационными гигантами как Huawei и ZTE, пишет «Чжунго жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 января китайская корпорация Huawei совместно с крупнейшим мобильным оператором Сингапура M1 Limited установили новый мировой рекорд скорости мобильного Интернет-соединения. Скорость загрузки данных составила 1 Гб/с.