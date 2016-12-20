Вашингтон, 20 декабря, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Более 60 млн туристов посетили Нью-Йорк в 2016 году, сообщает 20 декабря Reuters.

Ctigloble.com Нью-Йорк

В 2016 году численность иностранных туристов, посетивших Нью-Йорк, превысила 12 млн человек.

Великобритания лидирует по количеству туристов, приехавших в Нью-Йорк, Китай находится на втором месте, обогнав Канаду, за которой следует Бразилия.

Напомним, в сравнении с 2015 годом, число туристов, побывавших в Нью-Йорке в текущем году, увеличилось на 1 млн 800 тыс.

В 2015 году Вашингтон, столица США, также установил рекорд по количеству туристов. Численность иностранных туристов составила 2 млн человек. В прошлом году столицу посетили 19 млн американцев.