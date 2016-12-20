Омск, 20 декабря, 2016, 08:08 — ИА Регнум. В Иркутской области от отравления «Боярышником» погибли уже более 50 человек. В областном центре объявлен режим ЧС. 20 декабря в регионе объявили днем траура по погибшим от отравления, передает корреспондент ИА REGNUM. Однако, по словам члена Совета Федерации от Омской области Елены Мизулиной, «не только Иркутск, но и вся Сибирь завалены этими контрафактными настойками».

Nike_87 Бутылки. Дно

«В мою омскую приемную неоднократно приходили жалобы с фото-подтверждениями того, что эти настойки продают на каждом шагу из-под полы, тайком, в ларьках на остановках, в киосках с газетами… И стоят они по 20−30 рублей. Полагаю, что омские правоохранительные органы, как и отделы МВД в других регионах, должны провести масштабную проверку этих точек продаж, — сказала Елена Мизулина. — Уверена, контрафактной продукции будет найдено достаточно. Помнится, еще год назад Минздрав заявлял, что продажа подобных настоек и других спиртосодержащих лекарств будет запрещена вне аптек. Но, как мы видим, воз и ныне там».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Иркутской области жертвами отравления смертельной спиртосодержащей жидкостью стали уже 53 человека. Еще вечером 19 декабря было известно о 41 погибшем. По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник».

Читайте также: Смертоносный «Боярышник» — главное за сегодня

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»), передано в Главное следственное управление СК России.