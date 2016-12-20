Хабаровск, 20 декабря, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Хабаровский политолог Григорий Говорухин полагает, что введение должности министра по дальневосточному гектару нецелесообразно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Назначение нового министра нецелесообразно. Если уж развивать дальневосточный гектар, то следует привлекать новых людей на Дальний Восток, а не создавать новые министерства. Хотя вполне возможно, что новое назначение сделано с дальним прицелом, на случай провала федерального проекта», — сообщил хабаровский политолог, профессор кафедры истории и юриспруденции Амурского государственного гуманитарно-педагогического университета Григорий Говорухин в интервью ИА Амурмедиа.

«Сегодня министр гектара, завтра — министр шурупа», — прокомментировал новее назначение депутат Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Постников изданию ДВ-Новости.

Депутат убежден, что в Хабаровском крае гипертрофированно разросся чиновничий аппарат:

«Сегодня появился министр по дальневосточному гектару, завтра появится министр по «дальневосточному шурупу». Мы что, уже не можем решать вопросы тем аппаратом, который имеется? Работают сотни людей, но все равно появляется новая должность. Когда у властей нет четкого представления о том, что и как делать, то они начинают формировать новые структуры», — уверен Постников.

Политик критикует сам закон о дальневосточном гектаре: «Я вообще не понимаю, с какой высоты надо было упасть, чтобы придумать программу одного гектара? Никто не задумался о том, что с гектарами возникнут конфликты. Земли нельзя раздавать просто так. На Дальний Восток необходимо привлекать другими методами — развитием промышленности, социальной сферы, высокими заработками».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, по состоянию на 15 ноября текущего года, было подано более 2 тысяч заявок на получение бесплатных земельных участков. Между тем, в некоторых районах наиболее интересные земли принадлежат министерству обороны РФ, хотя военные не используют их десятилетиями. Это осложняет не только реализацию закона о дальневосточном гектаре, но и препятствует реализации инвестиционных проектов.