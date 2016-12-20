Вашингтон, 20 декабря, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама намерен запретить продажу прав на шельфовое бурение на принадлежащих США участках в Арктике и Атлантике, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Об этом решении может быть объявлено уже 20 декабря. В своем решении глава Белого дома основывается на положении в американском законодательстве, которое дает ему широкие полномочия и, в частности, позволяет вводить запрет на дальнейшее предоставление лицензий на добычу нефти и газа на шельфовых участках США.

Предположительно, запрет на продажу прав на разработку будет касаться газовых и нефтяных месторождений в Атлантическом океане, Чукотском море и море Бофорта к северу от Аляски. О схожем решении 20 декабря может объявить Канада.

Отмена данного решения законом не предусматривается, и если новый президент США Дональд Трамп решит его аннулировать, этот процесс затянется на годы. Ранее новый глава Белого дома неоднократно заявлял, что собирается отменить ограничения на разведку нефти на федеральных землях.