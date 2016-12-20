Москва, 20 декабря, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Эпидемия гриппа и ОРВИ вызвала массовое закрытие школ и детских садов в России. На минувшей неделе распространение заболевания происходило наиболее стремительно среди детей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Сейчас в России закрыто 290 школ и 154 детских сада в связи с карантином. Временно не работают семь школ-интернатов.

Попова уточнила, что в 29 (из 85) российских регионах превышены эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ. Такая ситуация сложилась в том числе и в Москве и в Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпидемия гриппа объявлена в ряде российских регионов. С 20 декабря в Севастополе все образовательные учреждения города будут закрыты на карантин.

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В этот же день все учебные заведения и детские сады города Владикавказа закрыты на карантин до 24 декабря.

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С 12 по 18 декабря в Саратовской области зарегистрировано 14 396 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что выше эпидемического порога на 6,7%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 8,9%

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