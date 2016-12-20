Пекин, 20 декабря, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В пекинском международном аэропорту Шоуду отменен 181 рейс. Причиной стал сильный смог, передает 20 декабря телеканал «Мир 24».

Wiadomosci.onet.pl Смог в Пекине

Отмечается, что в течение всего дня было запланировано 385 авиарейсов. В число отмененных попали вылеты и китайских, и зарубежных авиакомпаний. Среди них — два рейса российской авиакомпании S7 Airlines, которые должен был выполнить партнер компании, Hainan Airlines. Рейсы, выполняемые непосредственно S7 Airlines, совершаются по графику. Пассажиров отмененных рейсов обеспечивают горячим питанием.

Задержан грузовой рейс AirBridgeCargo. Кроме того, в китайской столице частично закрыто движение по шестому транспортному кольцу. Смог вызван, в том числе, выбросами большого числа промышленных предприятий.