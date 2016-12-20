Канберра, 20 декабря, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Власти Австралии в настоящее время не планируют расширять зону поиска пропавшего малазийского рейса MH370, несмотря на рекомендации исследователей из других стран, сообщает 20 декабря Reuters.

Thetoc.gr Рейс MH370

Группа исследователей, которая занимается поиском рейса MH370, предложила расширить зону поиска рейса MH370 на 25 тыс. квадратных километров и обследовать северный район Индийского океана. Впервые было высказано предположение, что поисковая операция проводится не в том месте.

«Отчет не указывает точного местоположения пропавшего воздушного судна. Для того, чтобы расширить зону поиска нам необходимы достоверные доказательства, которые помогли бы определить конкретное местоположение самолета», — говорится в заявлении министерства инфраструктуры и транспорта Австралии.

Напомним, Австралия является одной из трех стран, принимающих участие в поисках MH370, наряду с КНР и Малайзией. Текущая поисковая операция должна закончиться в январе 2017 года.

Рейс MH370, направляющийся в Пекин, исчез в марте 2014 года, с 239 пассажирами и членами экипажа на борту, вскоре после взлета из Куала-Лумпур, столицы Малайзии.