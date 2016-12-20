Берлин, 20 декабря, 2016, 07:23 — ИА Регнум. От ранений, полученных при наезде грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, скончались еще три человека. Число жертв трагедии, таким образом, выросло до 12 человек, сообщает 20 декабря Reuters.

Aktuality.sk Теракт в Берлине

В настоящее время 48 пострадавших находятся в больницах, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Как отмечают очевидцы трагедии, водитель грузовика специально направлял автомобиль на палатки, возле которых находилось большее количество людей, передает ТРК «Звезда».

"Грузовик проехал в нескольких метрах от нас. Мы увидели раненых и побежали им помогать, было очень много крови. Людей накрыло обломками киосков, и мы пытались вытащить их. Здесь было много семей с детьми, и моя подруга видела, как под колеса грузовика попал один ребенок», — рассказал свидетель атаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине грузовик Scania протаранил толпу людей. Правоохранительные органы расценивают произошедшее как теракт. Автомобиль имел польские номера, находившийся за рулем мужчина был задержан.