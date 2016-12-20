Пекин, 20 декабря, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Народный банк Китая вновь снижает паритетный курс китайского юаня к доллару США. По состоянию на 20 декабря за 1 доллар США китайский банк дает 6,9468 юаня, что на 156 базисных пунктов больше, чем днем ранее. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ЦБ КНР.

Scmp.com Юань

Пекин продолжает объяснять скачки курса национальной валюты финансовой реформой и экономической деятельностью третьих стран. Несмотря на последние экономические тенденции, власти КНР оптимистично смотрят на будущее юаня и национальной экономики, пишет «Сина синьвэнь».

Оптимизм своих китайских коллег не разделяют экономисты из Европы и США, отмечающие что Китай находится на грани экономической катастрофы. Теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая привела к тому, что за последний год юань «подешевел» к доллару США почти на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 декабря китайский юань укрепился сразу на 196 базисных пунктов до отметки 6,9312 юаня за доллар.