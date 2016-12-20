Киев, 20 декабря, 2016, 04:50 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко осудил теракт на рождественской ярмарке в Берлине, однако оставил без комментариев убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

«Ошеломлён известием о дерзком нападении на рождественский рынок в самом сердце Берлина. Украинцы молятся за невинных жертв трагедии и осуждают этот дьявольский акт насилия, которому не может быть никакого оправдания», — написал Порошенко в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек пострадали. Полиция задержала предполагаемого водителя грузовика. Ещё один человек, находившийся в салоне, был обнаружен мёртвым.

За несколько часов до этого на открытии фотовыставки в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападавший, предположительно, являлся бывшим сотрудником турецкого спецназа. Выстрелив в российского дипломата несколько раз, убийца выкрикнул: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь». Стрелявший был ликвидирован силовиками.

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