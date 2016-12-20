Москва, 20 декабря, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Организаторы убийства посла России в Турции Андрея Карлова имели целью подорвать процесс нормализации российско-турецких отношений и поставить под угрозу срыва усилия по урегулированию в Сирии. Об этом 20 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы убеждены, что основная цель тех, кто задумал это варварское деяние — подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией во многом для того, чтобы не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Эта цель с негодными средствами. Она не пройдёт», — приводит его слова пресс-служба МИД России.

Сергей Лавров также дал понять, что запланированная на 20 декабря трёхсторонняя встреча министров внутренних дел и обороны России, Ирана и Турции состоится, несмотря ни на что.

«Только что я говорил по телефону с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который уже прилетел в Москву. Я убеждён, что завтра на этой встрече мы примем меры, которые сделают невозможным реализацию тех планов, которые вынашивали заказчики и организаторы этого преступления», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, трёхстороннюю встречу на уровне министров России, Ирана и Турции для обсуждения ситуации в Сирии планировалось провести в самом конце декабря, однако в связи с освобождением сирийского Алеппо от террористов переговоры было решено организовать 20 декабря.

Визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Москву омрачило резонансное убийство российского посла Андрея Карлова. Российский дипломат был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре, предположительно, бывшим сотрудником турецкого полицейского спецназа. Выстрелив в посла несколько раз, нападавший выкрикнул: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь». Турецкие силовики ликвидировали нападавшего. Андрей Карлов, получивший тяжелые ранения, умер в больнице.