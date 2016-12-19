Брюссель, 20 декабря, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Полиция Брюсселя проводит задержания в рамках контр-террористической операции в районе Схарбрек, передает Daily Express 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракты в Брюсселе. Март 2016 года

По словам очевидцев, в районе Схарбрек наблюдается скопление сотрудников сил безопасности, улицы района «забиты полицейскими машинами».

Известно, что район Схарбрек и соседний Моленбек являются местом компактного проживания мусульман.

Подробности спецоперации и возможная связь с терактом в Берлине не раскрываются, полиция обещает дать комментарии во время утренней пресс-конференции.

Напомним, 22 марта этого года в Брюсселе произошла серия крупных терактов, 32 человека погибли и более 300 получили ранения. Осуществили атаку на мирных граждан террористы «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вчера вечером в Берлине произошел новый теракт, за который также взяли ответственность террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё 50 получили ранения.

Власти Германии, Франции и Чехии уже сообщили о введении повышенных мер безопасности в местах массового скопления людей.